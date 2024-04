Spatenstisch auf dem Gelände der Uni-Klinik Ein Leuchtturmprojekt für den Kinderschutz

Es waren erschütternde Zahlen, an die der Direktor der Kinderklinik, Ertan Mayatepek, anlässlich des Baubeginns für das Kinderschutz-Zentrum Trube-Becker-Haus erinnerte: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehe davon aus, dass „bis zu eine Million Kinder und Jugendliche in Deutschland bereits sexuelle Gewalt durch Erwachsene erfahren mussten oder erfahren“ – das seien ein bis zwei Kinder pro Schulklasse. Allein 2022 seien deutschlandweit rund 15.500 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch angezeigt worden. Vom Dunkelfeld ganz zu schweigen. „Auch das ist Alltag hierzulande“, sagte der Kinderarzt, der sich jahrelang maßgeblich für die Realisierung des Projektes „Trube-Becker-Haus“ einsetzte.