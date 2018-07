Uni Düsseldorf bei Nacht der Industrie am 11. 0ktober

Die Hochschule beteiligt sich mit einem Vortrag und einer Besichtigung der Klinik-Apotheke an der Aktion. Besucher können Neues aus der Parkinsonforschung erfahren.

Die Heinrich-Heine-Universität beteiligt sich am 11. Oktober wieder an der Langen Nacht der Industrie. An der Hochschule können Besucher erst einen Vortrag zur Arzneimittelforschung erleben, danach folgt ein Besuch der hauseigenen Klinikumsapotheke (Tour 35 und Tour 36).

Den Vortrag (18 Uhr und 20.15 Uhr) hält Holger Stark, der seit 2013 am Institut für Pharmazeutische und Medizinische Chemie der Uni forscht. Stark spricht über neue Wirkstoffkonzepte in der Parkinsontherapie. Morbus Parkinson ist die zweithäufigste fortschreitende Erkrankung des zentralen Nervensystems. Verschiedene Medikamente können die Symptome gut therapieren, müssen aber im Gehirn in genügender Konzentration ankommen. Nach dem Vortrag können die Teilnehmer die Apotheke besichtigen, die die Stationen der Uniklinik und die Institute der Medizinischen Fakultät mit Arzneimitteln und Chemikalien beliefert. Die Apotheke stellt Medikamente auch selbst her, etwa Ernährungslösungen für Neugeborene und andere sterile Zubereitungen.