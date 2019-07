Ausstellung im Hofgarten : Diskriminierung hat viele Facetten

Ungewöhnliche Ausstellung im Hofgarten lädt Passanten zu Perspektivwechsel ein.

Drei Holzwände stehen am Rande der Reitallee im Hofgarten, an jedem sind mehrere interaktive Gucklöcher befestigt. Wer sich die Zeit nimmt und einen Blick in die Bullaugen wirft, wird erstaunt feststellen, dass darin Geschichten in Form von kurzen Comics erzählt werden. Allerdings sind diese Episoden keineswegs zum Lachen. Es geht um Diskriminierung, um Schikane, um die Beleidigung von Ausländern – bei Behörden, im Bus, im Krankenhaus. Zehn Bildgeschichten geben Einblick in Diskriminierungserfahrungen von Menschen mit Migrationshintergrund. Sie laden zu einem Perspektivwechsel ein. Es sind individuelle, aber eben doch auch exemplarische Erzählungen von Diskriminierungserfahrungen.

Die Ausstellung war zuerst im Café Eden an der Münsterstraße, danach im St. Ursula Berufskolleg in der Altstadt und schließlich auf dem Campus der Hochschule in Derendorf zu sehen. Auch in der Schweiz hatte sie bereits an mehreren Orten Station gemacht, und zum Theater-Spektakel in Zürich ab dem 19. August wandert sie auch wieder in das Nachbarland zurück.