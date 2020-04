Helmholtzstraße in Düsseldorf : Kind bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Helmholtzstraße in Düsseldorf

Die Unfallstelle an der Helmholtzstraße in Düsseldorf. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf An der Helmholtzstraße in Düsseldorf ist ein Kind bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn schwer verlezt worden. Zur Unfallursache ist noch nichts bekannt.

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Dienstagmorgen an der Helmholtzstraße in Düsseldorf ein Kind von einer Straßenbahn angefahren worden. Wie ein Sprecherin der Polizei bestätigte, ist das Kind mit einem Rettungswagen ein Krankenhaus gebracht worde. Zur Unfallursache ist zurzeit noch nichts bekannt. Ein Verkehrsunfall-Team der Polizei ist im Einsatz, die Helmholtzstraße wurde kurzfristig gesperrt.