Zusammenstoß in Düsseldorf : Mann bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Zusammenstoß in Düsseldorf

Düsseldorf Am Freitagabend ist es an der Graf-Adolf-Straße zu einem schweren Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fußgänger gekommen. Ein Mann wurde schwer verletzt, der Fahrer der Bahn erlitt einen Schock.

Mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde ein Mann, der am Freitagabend gegen 19 Uhr von einer Straßenbahn angefahren wurde. Offenbar hatte der Fußgänger versucht, den Grünstreifen der Graf-Adolf-Straße in Höhe der Pionierstraße zu überqueren, als er von der Bahn erfasst wurde.