Unfallfahrt auf der Königsallee Warum hat er nicht gebremst?

Düsseldorf · 150 Meter raste ein 84-Jähriger mit seinem Mercedes über die Kö. Nun laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung. Die Polizei will die Straße an Wochenenden weiter sperren, die Stadt prüft Änderungen an der Kreuzung.

23.11.2022, 18:20 Uhr

Unfall mit mehreren Verletzten am Düsseldorfer Weihnachtsmarkt 15 Bilder Foto: RP/pfw