Schwerer Unfall in Düsseldorf: Rettungswagen prallt gegen Baum - Fahrer eingeklemmt

Düsseldorf Am Mittwochabend ist es im Düsseldorfer Süden zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten gekommen. Ein Rettungswagen prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde im Innenraum eingeklemmt.

Der Einsatz dauerte bis in die Nacht an. Die Rettungskräfte sperrten die Straße zwischenzeitlich in beide Fahrtrichtungen. Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, wurde der Fahrer des Rettungswagens in eine Spezialklinik gebracht. Lebensgefahr für ihn oder seinen Beifahrer bestehe jedoch nicht. Auch die beiden Insassen des Autos wurden mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.