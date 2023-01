Blaulichfahrt in Düsseldorf Fünf verletzte Polizisten bei Unfall von zwei Streifenwagen

Wie Polizeisprecherin Anja Kynast auf Nachfrage unserer Redaktion sagt, waren die Polizisten mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs zu einem Tatort. Eine 40-Jährige hatte telefonisch Alarm geschlagen, da sie in ihrer Wohnung an der Mettmanner Straße Opfer von zwei falschen Handwerkern geworden war. Während sie von einem Kriminellen an der Tür abgelenkt wurde, hatte der Komplize die Wohnung durchwühlt. Ob die Frau auch bestohlen wurde, war am frühen Freitagabend noch nicht geklärt.