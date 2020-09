Unfall in Düsseldorf : Kind überfahren und unter Auto eingeklemmt

Unfall in Düsseldorf

Flingern-Nord Ein Kleinkind ist am Montagnachmittag von einem Auto überrollt und unter dem Wagen eingeklemmt worden. Wie schwer das Kind verletzt ist, ist noch unklar.

Am Montag gegen 17 Uhr ist es an der Metro-Straße in Düsseldorf zu einem schweren Unfall gekommen. Das teilte die Polizei mit. Ein Kleinkind wurde auf dem Gehweg direkt vor der Kindertagesstätte von einem Auto überrollt und unter dem Wagen eingeklemmt. Das Auto wollte offenbar den Bürgersteig überqueren, um auf ein Grundstück einzubiegen.