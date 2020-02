Mit Auto kollidiert : Dreirad-Fahrer bei Unfall in Düsseldorf schwer verletzt

Dreirad-Fahrer bei Unfall in Düsseldorf schwer verletzt

Düsseldorf Bei einem Unfall in Düsseldorf-Derendorf ist ein 59-Jähriger am Dienstagabend schwer verletzt worden. Er war auf einem dreirädrigen Motorroller unterwegs. Der Unfall ereignete sich genau vor der Polizeistation Nord.

Gegen 21.15 Uhr war ein 20-jähriger Autofahrer laut Polizei auf der Ulmenstraße in Richtung Kalkumer Straße unterwegs. In Höhe der Polizeistation Nord wollte er nach links in die Tannenstraße einbiegen und übersah dabei einen Motorroller auf drei Rädern.