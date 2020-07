Tödlicher Unfall in Düsseldorf : Motorradfahrerin überschlägt sich und stirbt

Tödlicher Unfall in Düsseldorf

Düsseldorf Eine 37-Jährige hat in Düsseldorf die Kontrolle über ihr Motorrad verloren, sich überschlagen und tödliche Verletzungen erlitten. Der Unfall geschah in Bilk.

Die Ursache für den Unfall war nach Polizeiangaben von Dienstag zunächst unklar. Die Frau war laut Zeugen am Montagabend allerdings mit erhöhter Geschwindigkeit auf der Straße Auf'm Hennekamp in Richtung Oberbilk unterwegs. In Höhe der Haltestelle Volksgarten, kurz vor der Unterführung, habe die Frau plötzlich die Kontrolle verloren.