Unfall in Düsseldorf : Auto fährt gegen zwei Busse – zwei Personen verletzt

Unfall in Düsseldorf

Düsseldorf Bei einem Unfall zwischen einem Auto und zwei Bussen wurden zwei Personen verletzt. Auf der Berliner Allee und der Graf-Adolf-Straße musste jeweils eine Fahrbahn gesperrt werden.

Am Freitagnachmittag hat es einen größeren Unfall an der Ecke Berliner Allee und Graf-Adolf-Straße in Düsseldorf-Stadtmitte gegeben. Gegen 13.40 Uhr ist ein Auto mit gleich zwei Bussen kollidiert, teile die Polizei mit.