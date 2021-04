Unfall in Düsseldorf : Taxifahrer stirbt bei Zusammenprall mit Straßenbahn

Düsseldorf Ein Taxifahrer wollte seinen Wagen in Düsseldorf-Wersten wenden und hatte dabei offenbar die Straßenbahn übersehen, die sich von hinten näherte. Das Auto wurde gegen einen Oberleitungsmast gedrückt, der 54-Jährige starb.

Der 54-Jährige habe am Dienstagabend gegen 22 Uhr offenbar auf der Kölner Landstraße in Düsseldorf-Wersten wenden wollen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Mittwoch. Dafür bog er in Höhe der dortigen Polizeiwache nach links ab. Dabei übersah er offenkundig das Haltesignal der Ampel. Sein Taxi wurde von der Stadtbahn der Linie U79 erfasst.