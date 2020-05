Düsseldorfer Gericht erlässt Strafbefehl : Nach tödlichem Motorradadunfall – Pöbelnde Autofahrerin verurteilt

Auf der Brüsseler Straße in Düsseldorf-Heerdt kam es am 31.07.2019 zu einem schweren Unfall zwischen einem Motorrad und einem Lkw. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Nach einem schwerem Verkehrsunfall auf der B7 benahm sich eine 50-jährige Frau aus Oberkassel völlig daneben. Sie pöbelte und störte die Einsatzkräfte. Das Unfallopfer erlag später seinen Verletzungen. Nun urteilte das Gericht über den Fall.

Zynisch und bockig hatte die Autofahrerin auf den tragischen Unfall reagiert. Sie habe einen wichtigen Termin, schimpfte sie laut Anzeige, bei dem Opfer handele es sich „nur um einen Motorradfahrer“, intelligente Menschen würden sowieso kein Motorrad fahren – und die Schuld läge ja beim Verunglückten, nicht bei ihr, soll sie getönt haben. Nicht nur mit solchen menschenverachtenden Äußerungen, sondern auch noch lauthals pöbelnd habe sie ihrem Unmut über die Vollsperrung Luft gemacht. Als die Beamten verlangten, sie solle wieder in ihr Auto einsteigen, soll sie das mehrfach missachtet, gar die Rettungsgasse für Einsatzkräfte blockiert haben. Bis es den Beamten zu bunt wurde und sie die Ausweise der tobenden Frau forderten. Doch die widersetzte sich wieder. Eine Beamtin nahm also die Handtasche der Randaliererin an sich, doch klammerte sich die 51-Jährige ans andere Ende, rang mit der Polizistin um die Tasche, damit ihre Personalien nicht aufgenommen werden konnten. Das aber misslang, die angedrohte Anzeige folgte, dann eine Anklage vorm Amtsgericht. Ihrem Anwalt gelang es nun, der randalierenden Autofahrerin die Schmach eines öffentlichen Prozesses zu ersparen. Er erreichte, dass die bisher nicht vorbestrafte Frau schriftlich per Strafbefehl für ihr Fehlverhalten belangt wurde – mit 2500 Euro. Theoretisch könnte die 51-Jährige dagegen Einspruch einlegen. Dann aber müsste der Fall noch einmal geprüft – und beim Amtsgericht dann doch öffentlich verhandelt werden.