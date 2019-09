Sperrung in Düsseldorf : Zwei Verletzte bei Unfall auf B8 - Rückstau bis auf A44

Düsseldorf In Düsseldorf hat sich am Freitagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Autos krachten ineinander. Die B8 ist derzeit teilweise gesperrt.

Am Freitagmorgen sorgt ein Auffahrunfall auf der B8 in Düsseldorf für Verkehrschaos: Ein Auto sei am Morgen auf der Danziger Straße auf Höhe des „Fashion House“ in Richtung Düsseldorfer Innenstadt in ein anderes gefahren, teilte eine Sprecherin der Düsseldorfer Polizei mit. Bei dem Unfall wurden demnach die zwei Insassen des hinteren Autos verletzt. Zu der Schwere ihrer Verletzungen war zunächst nichts bekannt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.