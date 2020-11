Unfall auf der A46 bei Holthausen : Feuerwehr schneidet Schwerverletzte aus ihrem Auto

Düsseldorf Auf der A46 ist es am Sonntagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 30-Jährige war mit ihrem Auto auf der Mittelspur liegen geblieben. Sie wurde bei dem Zusammenstoß eingeklemmt und schwer verletzt.

Auf der Autobahn 46 in Düsseldorf ist es in Höhe der Anschlusstelle Holthausen am Sonntagabend zu einem schweren Auffahrunfall gekommen. Dem Bericht der Feuerwehr zufolge war ein Auto auf der mittleren Fahrspur liegen geblieben. Der Fahrer eines weiteren Fahrzeugs übersah das liegengebliebene Auto und fuhr auf. Bei dem Zudsammenprall wurden insgesamt vier Personen verletzt, die 30-jährige Fahrerin des liegengeblieben Wagens schwer. Warum das Auto am Sonntagabend liegen blieb, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte.