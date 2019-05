Gefahr in Düsseldorf : Was Autofahrer über Unfälle mit Straßenbahnen wissen sollten

Düsseldorf Häufig kollidieren in Düsseldorf Bahnen und Autos, teils mit schweren Folgen – und in den meisten Fällen sind die Autofahrer schuld. Eine Gefahrenstelle soll bald entschärft werden. Die Polizei hat Tipps für Fahrer.

Seien Sie besonders an Haltestellen vorsichtig, wo ein Vorbeifahren an der Bahn möglich ist. Lassen Sie auf jeden Fall die Fahrgäste erst ein- bzw. aussteigen und beachten Sie die Schrittgeschwindigkeit!

Im schlimmsten Fall führen die Zusammenstöße zu Verletzungen, fast immer aber zu Sachschäden an der Bahn in mindestens vierstelliger Höhe. Dann müssen die Bahnen für ein bis zwei Tage aus dem Verkehr genommen und wieder instandgesetzt werden. Bei großen Schäden kann das auch eine Woche oder länger dauern.

Hinzu kommen Verzögerungen im Betriebsablauf. So auch bei dem besagten Unfall am Montagabend. Drei Stunden dauerte es, bis der Betrieb wieder ordnungsgemäß lief. Bis dahin mussten Bahnen umgeleitet und ein Ersatzverkehr mit Bussen auf die Beine gestellt werden.

Deshalb versucht die Rheinbahn, dem Problem mit Prävention entgegenzuwirken. So organisierte das Unternehmen im Februar dieses Jahres zusammen mit der Polizei eine Präventionsveranstaltung, um Autofahrern Verhaltenstipps zu geben. Dazu gehört neben Selbstverständlichkeiten wie dem Blick in den Rückspiegel und über die Schulter auch der Hinweis, nicht blind auf Navigationsgeräte zu vertrauen. Denn diese führen einen mitunter auf eine falsche Fahrspur (siehe Infobox).

Darüber hinaus sollen Orte mit einer Häufung von Unfällen entschärft werden. Allein 14 Mal kam es im vergangenen Jahr an der Ecke Berliner Allee/Grünstraße zu Kollisionen zwischen Auto und Bahn. Viele Autofahrer lassen sich offenbar von den gleich nebeneinander liegenden Ampeln für Linksabbieger und die Weiterfahrt auf der Berliner Allee verwirren – wie wohl auch an der Bonner Straße. Die Ampeln auf der Berliner Allee sollen durch ein Blech so getrennt werden, dass Abbieger nur noch ihre sehen.

Laut der polizeilichen Verkehrsstatistik waren Straßen- und Stadtbahnen im vergangenen Jahr an 122 Unfällen beteiligt. In nur rund einem Sechstel der Fälle lag die Schuld bei dem Fahrer der Bahn. Die Zahl der Unfälle stagniert seit Jahren. Oft, so der Eindruck von langjährigen Beobachtern, sind es Ortsfremde wie Messegäste, die die besondere Situation in Düsseldorf mit den Gleisen auf der Fahrbahn nicht kennen. Im vergangenen Jahr gab es 15 Schwerverletzte bei Unfällen mit Straßenbahnen.