Düsseldorf : Unbekannter stiehlt alter Dame Bargeld

Düsseldorf Die Polizei sucht nach einem bislang Unbekannten, der gestern Morgen eine Seniorin in ihrer Wohnung in Düsseltal überfallen hat. Er entwendete Bargeld und flüchtete. Das Opfer, eine 92-Jährige, blieb glücklicherweise körperlich unversehrt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen öffnete die alte Dame am Morgen ihre Wohnungstür an der Brehmstraße, als es bei ihr klingelte. Sie hatte jemanden erwartet - dann stand vor der Tür jedoch der Unbekannte. Dieser stieß die Seniorin zur Seite und betrat die Wohnung. Er durchsuchte sämtliche Räume und nahm Bargeld aus einer Handtasche. Es soll sich um einen Betrag in dreistelliger Höhe handeln. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der Täter ist 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hat eine muskulöse Statur und sprach gebrochen Deutsch. Er wird als Schwarzafrikaner beschrieben. Er trug zur Tatzeit Jeanshose, Jeansjacke und Schirmmütze. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter Ruf 8700.

(RP)