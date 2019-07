Aufruf der Polizei Düsseldorf : Mutmaßlicher Internet-Betrüger gesucht

Düsseldorf Mit Bildern aus der Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem Unbekannten, der mit einem Internet-Shop Kunden betrogen haben soll. Aus mehreren Düsseldorfer Geldautomaten holte er eine fünfstellige Summer ab.

Die Polizei in Düsseldorf fahndet nach einen bisher unbekannten mutmaßlichen Betrüger. Der Mann hatte mit einem Fake-Shop im Internet einen fünfstelligen Betrag ergaunert, den er er auf einem Konto sammelte. Zwischen dem 22. und 26. Februar 2019 hob er insgesamt 11.000 Euro an mehreren Geldautomaten in unterschiedlichen Filialen in Düsseldorf ab.