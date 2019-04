Aktion gegen Dieselfahrverbot : Umweltspuren in Düsseldorf werden ab Donnerstag eingerichtet

Auf der Merowinger Straße wird in dieser Woche eine Umweltspur eingerichtet. Freigegeben wird sie am Montag nächster Woche. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Es soll eine zentrale Maßnahme bei der Verkehrswende in der Landeshauptstadt sein: Auf Prinz-Georg-Straße und Merowinger Straße werden in dieser Woche Umweltspuren eingerichtet.

In diesem Jahr sollen in Düsseldorf drei Umweltspuren eingerichtet werden: Zunächst auf der Prinz-Georg-Straße und der Merowinger Straße, im zweiten Halbjahr auf der Route von der A46 in Richtung Kennedydamm insgesamt, also auch die Berliner Allee und die Kaiserstraße bis zur Klever Straße.