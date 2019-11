Besuch an der Umweltspur in Düsseldorf : Keine Verkehrsbehinderungen im Norden der Stadt

Besuch an der Umweltspur in Düsseldorf

Düsseldorf Während sich an der Umweltspur im Düsseldorfer Süden am Montag das gewohnte Bild präsentierte - lange Staus bis auf die Autobahn A46 -, sah es im Norden ganz anders aus.

Die dritte Umweltspur in Düsseldorf ist derzeit noch Stückwerk. Der erste Teil reicht vom Südpark bis zum Anfang der Corneliusstraße, dann klafft eine große Lücke, das nächste Stück befindet sich an der Kaiser- und Fischerstraße.

Bei einem Besuch am Montagmorgen gegen 8 Uhr am nördlichen Teil der Umweltspur ergab sich ein ganz anderes Bild, als im Süden der Stadt. Der Verkehr kommt größtenteils vom Kennedydamm, in Teilen auch von der Kaiserswerther Straße. Die Fahrradspur beginnt in Höhe der Robert-Schumann-Hochschule, dort wird die Fahrbahn für ein kurzes Stück einspurig. Das Einfädeln läuft reibungslos, zu einem Stillstand kommt es allerhöchstens vor einer roten Ampel.