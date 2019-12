Auswirkungen der Umweltspur auf die Stadtteile : „Ein Unfall ist nur eine Frage der Zeit“

Eine Ausweichroute der Umweltspur führt durch das Gurkenland. Der zunehmende Verkehr macht einigen Sorgen.

Von Mirjam Ratmann

Derzeit vergeht in Düsseldorf kaum ein Tag, an dem sich Bewohner und Pendler nicht mit den Folgen der dritten Umweltspur, die es seit Mitte Oktober gibt, auseinandersetzen müssen. Eine Betroffene ist Bewohnerin des Gurkenlandes zwischen Oberbilk und Eller, die ihren Namen nicht nennen möchte. „Eigentlich ist es total ruhig hier, aber seit es die Umweltspur gibt, fahren hier erheblich mehr Autos durch als früher.“

Konkret geht es um Abfahrer von der A46, die über die Harffstraße ausweichen und dann durch das Gurkenland fahren. Durch die zusätzlichen Autos staue es sich an der Verkehrsampel bei der Bahnunterführung am Im Liefeld / Seeheimer Weg zum Teil bis hinter zum Offenbacher Weg. Zudem gebe es mehr Lkw-Verkehr über den Dillenburger Weg. Seit die Umweltspur in Betrieb ist, sei die Situation stetig schlimmer geworden, besonders zur Hauptverkehrszeit am Morgen und am Abend.

Die Hauptsorge der Bewohnerin gilt allerdings den Schulkindern, ihre beiden eigenen Kinder eingeschlossen. „Die müssen teilweise fünf Minuten warten, bis sie über die Straße gehen können.“ Betroffen ist dabei hauptsächlich der Bingener Weg – der Hauptverkehrsweg zu der Städtischen Gemeinschaftsschule Bingener Weg. Eine Fußgängerampel gibt es lediglich auf dem Offenbacher Weg an der Ecke zum Bingener Weg. Der Zebrastreifen, der auf dem Offenbacher Weg ist, werde von den Autofahrern oft missachtet, so die Anwohnerin. Auch an die Tempo-30-Regelung hielten sich nicht alle. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Unfall passiert“, ist sie sich sicher.

Mit dieser Sorge hat sie sich bereits im November an die Stadt gewandt. „Dann habe ich aber nur ein Standardantwortschreiben zurückbekommen“, sagt sie, sichtlich verärgert darüber. Die Stadt zeigt sich in dem Schreiben verständnisvoll, verweist aber darauf, dass Hinweise zu dem Thema zunächst gesammelt und ausgewertet werden würden und dass nicht auf jeden Vermerk direkt eingegangen werden könne. „Anscheinend muss erst ein Unfall geschehen, bis die Stadt wirklich hinschaut“, sagt die Düsseldorferin.

Ihrem Ärger hat sie auch in einer Gurkenland-Facebook-Gruppe kundgetan, in der viele ihren Unmut teilen würden. Vor allem andere Mütter, deren Kinder ebenfalls in die Schule oder die Kindergärten im Gurkenland gingen, sähen die Sache ähnlich. „Ich will, dass die Kinder sicher zur Schule kommen“, sagt die Anwohnerin, die seit 20 Jahren im Gurkenland lebt. Sie sei nicht gegen Umweltschutz und verstehe, dass sich Autofahrer Wege suchen, um die Umweltspur zu umgehen. „Ich würde sicherlich auch selbst eine Ausweichroute wählen.“

Die Schuld sieht sie bei der Stadt, konkret bei Oberbürgermeister Thomas Geisel, der die Umweltspur initiiert hatte. „Durch die Umweltspur ist die Mobilität ja erst recht eingeschränkt“, so die Anwohnerin. Viele Menschen seien nunmal auf das Auto angewiesen, um zur Arbeit zu kommen und der öffentliche Nahverkehr sei nicht entsprechend ausgebaut, als dass jeder auf ein Auto verzichten könnte. „Autofahrer müssen ernst genommen werden“, ist ihre Ansicht. Auch die Lebensqualität sieht sie durch die Umweltspur eingeschränkt: „Lebensqualität ist Zeit, aber wenn man nur noch im Auto sitzt, bleibt weniger Zeit für Kinder und Familie.“