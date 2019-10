Umweltspur in Düsseldorf : Auch am Dienstag langer Rückstau bis auf die A46

Düsseldorf Am Dienstag, dem zweiten Tag nach den Herbstferien, bietet die neueste Umweltspur in Düsseldorf das gleiche Bild wie am Tag zuvor: Der Verkehr staut sich zweispurig zurück bis in den Werstener Tunnel auf der A46.

Auch am Dienstag brauchen Pendler im Bereich der neuen Umweltspur im Süden der Stadt eine gehörige Portion Geduld. Bereits um 7.30 Uhr staute sich der Verkehr von der Werstener Straße zurück bis in den Werstener Tunnel der A46. Laut Staumelder der Stadt reichte die Blechlawine zeitweise zurück bis zur Ausfahrt Eller.

Einen weiteren Rückstau gab es auf der Werstener Straße zurück bis zum Werstener Kreuz, der zweiten Zufahrt zur Umweltspur neben der A46-Ausfahrt. Die sehr komplexe Kreuzung ist besonders im Berufsverkehr sehr stauanfällig.

Am Dienstagmorgen wurde sie immer wieder durch den Rückstau von der Umweltspur blockiert. Dadurch wurden der Autoverkehr auf der Kölner Landstraße sowie die Rheinbahnlinien U74, U77 und U79 behindert.

Da viele Autofahrer offenbar wieder versuchten, die Umweltspur zu umfahren und die Ausfahrt Bilk nutzten, kam es auch auf der Münchener Straße in Richtung Südring zu einem langen Stau.

Mit scharfen Worten hat NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) am Montag die neue Umweltspur kritisiert: „Pendler wie Störenfriede zu behandeln, ist nicht in Ordnung“, sagte Wüst laut Mitteilung seines Ministeriums.

Die Landeshauptstadt hat seit April bereits Umweltspuren für zunächst ein Jahr auf der Merowingerstraße und der Prinz-Georg-Straße eingerichtet. Ziel ist, die Luftverschmutzung durch den Autoverkehr zu verringern. Damit sollen drohende Fahrverbote für Dieselautos verhindert werden.

Die dritte Spur sorgte bereits Montag nach Ende der Herbstferien für lange Staus im Süden der Stadt. Befahren werden darf die Spur von Bussen, Taxis, Elektrofahrzeugen, Fahrrädern und Fahrgemeinschaften.

