Wegen Umweltspuren in Düsseldorf : Umweltamt prüft Luft mit Passivsammlern

Düsseldorf Das Umweltamt führt zusätzliche Messungen zur Luftqualität entlang der Umweltspuren durch. Um weitere Erkenntnisse zu dem Verkehrsversuch zu bekommen, benutzt das Umweltamt sogenannte Passivsammler.

Passivsammler erlauben eine einfache und kostengünstige Überwachung der Stickstoffdioxid-Belastung, ohne aufwändige und große Messeinrichtungen installieren zu müssen, heißt es in einer Informationsvorlage aus dem Umweltausschuss, der am Donnerstag zusammenkommt. Die Probenahmeröhrchen der Passivsammler kommen rund einen Monat zum Einsatz und werden anschließend im Labor analysiert. An der Prinz-Georg-Straße und der Merowingerstraße wurden die Passivsammler bereits bei der Inbetriebnahme der Umweltspuren im April angebracht, an der Erasmusstraße, am Kennedydamm und an der Corneliusstraße im November.