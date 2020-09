Hafen : 200 Personen demonstrieren an der Lausward

Umweltschützer protestierten am Samstag am Kraftwerk an der Lausward. Foto: Endermann, Andreas (end)

Hafen In den frühen Morgenstunden haben am Samstag rund 200 Klima-Aktivisten mehrere Stunden am Kraftwerk Lausward demonstriert. Laut einer Polizeisprecherin kam es jedoch zu keinen Auseinandersetzungen.

Die Demonstranten hätten sich diszipliniert verhalten und den Zugang zum Kraftwerk auch nicht blockiert.