Immobiliensuche in Düsseldorf : Umweltministerium könnte in frühere E.on-Zentrale ziehen

Düsseldorf Das Ministerium hat an der Schwannstraße nur noch einen Mietvertrag bis 2021, danach entsteht dort ein neues Bürohaus. Als möglicher neuer Standort gilt jetzt eine prominente Immobilie in Derendorf.

Die Suche nach einem neuen Standort für das NRW-Umweltministerium läuft. Als heißer Kandidat gilt die frühere Zentrale des Energieversorgers E.on in Derendorf, wie unsere Redaktion aus Immobilienkreisen erfuhr. Zuvor sollen auch die Herzog-Terrassen in Friedrichstadt in Frage gekommen sein – dort zieht nun aber der Coworking-Anbieter WeWork ein. Der Mietvertrag des Ministeriums an der Schwannstraße läuft 2021 aus; der Entwickler Development Partner will das Bestandsgebäude dort durch einen Neubau („Gateway“) ersetzen.