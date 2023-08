Umweltampeln in Düsseldorf Die Schaltzentrale für bessere Luft

Wenn es um etwas vermeintlich Simples geht wie frische Luft, wird es meistens ziemlich kompliziert. Vor allem an Orten wie der Merowinger Straße in Bilk – vier Spuren in einer Häuserschlucht, eine viel befahrene Verbindung zwischen A46, Düsseldorfer Süden und Stadtmitte, eine Hauptverkehrsachse und Wohngebiet zugleich. Es ist offenkundig: Brausen hier zu viele Autos und Lastwagen entlang, wird die Luft stickig, das ist schlecht für Umwelt und Menschen. Doch was tun, um die Luft zu verbessern, aber zugleich den Verkehr nicht völlig auszubremsen? Auch die Antwort klingt wieder einfach: Umweltampeln. Doch das System dahinter ist komplex. Und ein Paradebeispiel dafür, wie paradox es manchmal ist mit dem Umweltschutz.