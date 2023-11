Umfrage zur Fußball-Europameisterschaft Düsseldorfer wünschen sich Fans in Kilts und ein Derby

In der Hamburger Elbphilharmonie wird in wenigen Tagen eine Entscheidung getroffen, auf die Fußballfans schon lange warten. Am Samstag, 2. Dezember, findet dort die Auslosung der sechs Gruppen für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland statt. Dann steht auch fest, welche Teams aus den insgesamt 24 teilnehmenden Ländern in Düsseldorf antreten. Wir haben uns vorab in der Stadt umgehört und nach Wunsch-Begegnungen gefragt.