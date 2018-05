Düsseldorf: Umfrage zu Inklusionshelfern: Kritik an zu geringem Rücklauf

Düsseldorf 2016 hatte es Streit um neue Personal-Pools bei Schulbegleitern gegeben. Eine aktuelle Umfrage bei Eltern und Schulen sollte nun klären, ob die Umstellung funktioniert hat.

Was machen Schulbegleiter? Mehr als 400 Kinder mit Handicap brauchen diese Helfer, um auf ihrem Bildungsweg erfolgreich sein zu können: Schulbegleiter, die einige auch Inklusions- oder Integrationshelfer nennen, nehmen am Unterricht teil, kümmern sich um Hygiene, Schulweg, Pausengestaltung und helfen ihren Schützlingen vor allem auch bei den im Unterricht gestellten Aufgaben. Dabei sitzt der jeweilige Helfer mit im Unterricht.

Was sind die Sorgen der Kritiker? Vor allem Eltern und einige Pädagogen fürchteten um die Qualität. "Unser Gedanke war: Wenn demnächst ein Begleiter aus dem Pool drei Kinder mit Handicap in einer Klasse begleitet, können Fürsorge und Lernerfolg einfach nicht auf demselben Niveau bleiben", sagt Ingo Berkemeier vom Verein "Gemeinsam Leben und Lernen in Düsseldorf". Diese Befürchtungen wurden noch verstärkt durch das Argument, vor allem in Regelschulen belaste die Anwesenheit zu vieler Erwachsener in einem Klassenraum den Unterricht.