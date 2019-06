Greatest Hitz 2019 : Der Düsseldorfer Dresscode bei 37 Grad Celsius

Foto: Anne Orthen (ort) 7 Bilder Düsseldorfs Dresscode bei 37 Grad.

Düsseldorf Die heißesten Wochen des Jahres beginnen offiziell am 23. Juli mit den Hundstagen. Aber was heißt das schon, bei 37 Grad? Während ein Hund mal eben in eine Wanne mit Wasser springen kann, haben es Menschen nicht ganz so leicht.

Adda von den Hollerwiesen jedenfalls pfeift auf ihren Adelsnamen und lässt sich’s in der ollen Bauwanne in Frauchens Garten gut gehen – die ist nämlich voll mit kühlem Wasser.

Menschen haben es nicht ganz so leicht, vor allem die nicht, die bei dieser Hitze irgendwo arbeiten, wo eine strenge Kleiderordnung gilt.

Wir haben uns mal umgehört: Wie viel Haut ist erlaubt? Und wie hält man sich auch in langen Hosen wohltemperiert? Bei der Gelegenheit gaben uns die Leute auf der Straße auch den einen oder anderen durchaus inspirierenden Tipp fürs Leben mit auf den Weg – vom Getränkelieferanten bis zur Modeexpertin, vom Köbes bis zur Tourismusfachfrau.

(nika/bpa)