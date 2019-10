Umfrage: Autofrei in Düsseldorf - geht das?

Marc Götzinger (41, Versicherungskaufmann)

lebt in Golzheim an der Grenze zu Pempelfort; drei bis vier Tage die Woche wohnt seine 16-jährige Tochter bei ihm.

Haben Sie ein Auto?

Ich hatte von 1996 bis 2017 fast durchgängig Autos. 2017 habe ich mein Auto verkauft, weil mir die Lust am Autofahren vergangen ist und ich den wirklichen Nutzen eines Autos nicht mehr gesehen habe.

Welche Verkehrsmittel benutzen Sie zu welchem Zweck?

Mit dem Rad erledige ich sehr viel. Auch Einkäufe. Dafür nehme ich meistens einen großen Rucksack mit. Mit der Bahn fahre ich bei schlechtem Wetter oder bei Dunkelheit. Oder wenn ich weiß, dass das Ziel aufgrund fehlender Radwege nur schwer oder nur unsicher zu erreichen ist.

Was funktioniert problemlos ohne Auto?

Ich komme in innerhalb der Stadtgrenze fast überall problemlos mit der Bahn oder mit dem Rad hin. Das klappt in Düsseldorf ganz gut, obwohl der Ausbau des Radwegnetzes leider nach wie vor zu wünschen übrig lässt. Auch das Einkaufen klappt besser, als ich dachte. Der Großeinkauf am Wochenende fällt halt nicht mehr ganz so groß wie früher aus. Dafür gehe ich in der Woche öfter einkaufen. Für den Kauf von Getränkekästen habe ich so ein schickes Wägelchen, mit dem ich die Kästen problemlos transportieren kann.

In welchen Momenten wäre das Leben mit Auto leichter?

Klar, bei Regen und Kälte ist es natürlich blöd, mit dem Rad zum Großeinkauf in den Supermarkt zu fahren. Aber selbst zu Ikea kommt man gut mit dem Bus und wenn es keine allzu großen Dinge sind, kann man die auch wunderbar im Bus transportieren. Mit dem Auto war das aber schon schöner. Der Besuch der Verwandtschaft, die im Umland von Düsseldorf wohnt, war mit dem eigenen Auto auch angenehmer. Aber auch das ist mit dem ÖPNV machbar oder meine Eltern nehmen mich mit.

Warum verzichten Sie aufs Auto?

Mir hat das Autofahren schon länger keinen Spaß mehr gemacht. Der Verkehr wird immer schlimmer und man findet immer schlechter einen Parkplatz. Ich hatte auf das nervige Autofahren einfach keine Lust mehr. Und für die Luft ist das Rad natürlich auch besser.

Was halten Sie von der Idee, Düsseldorfs Innenstadt komplett autofrei zu machen?

Ich finde das prinzipiell gut. Die Innenstadt wird durch immer mehr Autos komplett verstopft. Die vielen Autos sind einfach nervig und störend. Es muss nicht jeder zum Einkaufen mit dem Auto in die Stadt fahren. Man kommt von fast überall her bequem mit Bus und Bahn in die Stadt. Die Innenstadt wäre ohne Autos deutlich attraktiver, wie man neulich beim autofreien Sonntag sehr gut sehen konnte. Ich glaube, dass der Großteil der Düsseldorfer eine autofreie Innenstadt begrüßen würde.