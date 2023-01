Baustelle in Düsseldorf Umfahrung des Marx-Hauses ist ab Sonntag gesperrt

Der Autoverkehr wird ab dem kommenden Sonntag über die Maximilian-Weyhe-Allee, den Kö-Bogen-Tunnel und den Rheinufertunnel geleitet. Wer in die südliche Altstadt oder Carlstadt muss, fährt am Breidenbacher Hof vorbei über die westliche Kö und die Benrather Straße, um die gesperrte Strecke zu umfahren. Erlaubt ist dann das Abbiegen nach rechts in die Kasernenstraße (was heute gegen die Einbahnstraßenrichtung wäre). Dort befindet sich dann auch die Einfahrt in die Tiefgarage des Carsch-Hauses. Die Ausfahrt wechselt zur Breite Straße.