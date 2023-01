Einkaufsstraße in Düsseldorf Ideen für das Sorgenkind Friedrichstraße

Die Kanalbauarbeiten in der Friedrichstraße liegen nicht im Plan, sondern werden statt im September schon im Frühsommer abgeschlossen sein. Anschließend wird die Netzgesellschaft ihre Arbeit aufnehmen, bevor der eigentliche, sichtbare Umbau der Einkaufsstraße beginnt. Bis zu ihrer Fertigstellung werden trotzdem noch – mindestens – zwei Jahre vergehen, weshalb die Friedrichstraße zurzeit ein bisschen das Sorgenkind Düsseldorfs ist. Denn außer den Anwohnern leidet besonders der Handel unter der Großbaustelle, der Stern-Verlag etwa hat längst die Flucht ergriffen, Kostenpflichtiger Inhalt die Metzgerei Pick & Goertz wiederum wird Mitte Februar ihre Filiale nach mehr als 40 Jahren aufgeben (wir berichteten). Damit nicht weitere Schließungen folgen und um den Standort in der schwierigen Phase zu stärken, hat die Stadt vor rund einem Jahr das Büro Stadt + Handel mit dem Zentrenmanagement beauftragt, das am Freitag an der Friedrichstraße 40 nun sein eigenes Büro eröffnete.