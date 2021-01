Balancieren, klettern, matschen im Frühjahr 2021 : Große Spielplatzsanierung im Südpark

WERSTEN Der Wasserspielplatz und die Kletterarena sollen im späten Frühjahr 2021 fertig sein. Der ehemalige Floßteich wird später saniert.

Mittlerweile in die Jahre gekommen, waren viele Spielgeräte nicht mehr einsatzfähig, vieles wurde in den letzten Jahren zurückgebaut. Doch die ursprüngliche räumliche Aufteilung des Spielplatzes in Floßteich, Sandspielplatz und Wasserspielplatz blieb bis heute erhalten. Das damalige Konzept von 1987 sah vor, Kindern Wasser-, Wind- und Sonnenenergie anhand von Komponenten wie Wasserrädern, Windmühlen, sowie Solarzellen in Selbsterfahrung näher zu bringen. Jetzt stehen diverse Neuerungen an. Der noch vorhandene Hügel zwischen dem weit oben liegenden Wasserspielplatz und dem unten am Fuß des Deiches liegenden Sandspielplatz wird teilweise zurückgebaut. So sollen die Bereiche der Kletterarena und des Wasserspielplatzes wieder miteinander verbunden und offener, heller und übersichtlicher gestaltet werden. Zukünftig verbindet ein kleiner Platz die beiden Teile. Dort entsteht in einer Sandfläche ein barrierefrei erreichbarer Wassermatschbereich samt Wassermatschtischen und Pumpe insbesondere für Kleinkinder. Unterschiedliche Sitzmöbel und Rampen für Kinderwagen und Rollstühle komplettieren diesen neuen Spielbereich. In seiner Größe bleibt der alte Spielplatz mit rund 2.800 Quadratmetern unverändert. „Der ehemalige Floßteich mit rund 1700 Quadratmetern soll in einem späteren Bauabschnitt saniert werden“, erklärt Pressesprecher Mario Brembach.