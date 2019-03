Straßenbenennung : Eine Straße für Ulrike Scheffler-Rother

Walter und Ina Scheffler mit Horst Gieseler (hinten von links) enthüllen gemeinsam mit Bezirksbürgermeisterin Marina Spillner und Brigitte Grass (HSD) das Straßenschild für Ulrike Scheffler-Rother. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Derendorf Die Künstlerin und Politikerin, die 2009 starb, wird am Hochschul-Campus geehrt. Für die Bezirksbürgermeisterin Marina Spillner war Ulrike Scheffler-Rother eine besondere Weggefährtin.

Nur drei Prozent aller nach Menschen benannten Straßen im Stadtbezirk 1 waren bislang nach Frauen benannt. Das wurmte die Bezirksvertretung 1 gewaltig, und sie setzte sich damit durch, dass drei neue Straßen nun Namen von Frauen erhalten. Den Auftakt machte jetzt die Ulrike-Scheffler-Rother-Straße am Campus der Hochschule in Derendorf, an der Ecke zur Rather Straße fand die Einweihung statt. Dabei betonte Bezirksbürgermeisterin Marina Spillner, dass es für sie eine Herzensangelegenheit gewesen sei, die Straße nach einer ehemaligen Weggefährtin zu benennen. „Sie war älter und erfahrener und hat mir in der Bezirksvertretung immer einen freundschaftlichen Schubs gegeben, wenn ich schon aufgeben wollte.“

In diese Richtung ging auch die Lobesrede von Horst Gieseler, ehemaliger stellvertretender Bezirksbürgermeister der SPD: „Es war faszinierend zu beobachten, wie Ulrike politisch etwas durchbekam. Sie überzeugte durch Fachlichkeit, hat sich reingekniet, war beharrlich und hat dabei doch stets gelächelt. Und am Ende hat sie fast immer bekommen, was sie wollte.“

Info Drei Prozent der Straßen nach Frauen benannt Personen Straßen werden nach Personen benannt, wenn sie einen positiven Vorbildcharakter haben. In den meisten Fällen wurden Straßennamen posthum verliehen. Frauen Fast 3500 benannte Straßen gibt es in Düsseldorf – rund 70 Prozent sind nach historischen Ortsbezügen, Städten, Pflanzen oder Baumarten benannt. Dann folgen die Benennungen nach Männern mit einem Anteil von circa 27 Prozent und danach die Namensgebungen nach Frauen mit etwa drei Prozent.

Ulrike Scheffler-Rother (1949 bis 2009) studierte Ende der 1960er-Jahre in den USA und Anfang der 1980er-Jahre bei den Professoren Joseph Beuys und K.G. Götz an der Kunstakademie Düsseldorf. Sie lehrte zunächst als Kunsterzieherin am Gymnasium und dann in den 1990er-Jahren als Lehrbeauftragte am damaligen Fachbereich Sozialarbeit. Dort war sie von 2000 bis zu ihrem Tod Fachlehrerin in der Kunstpädagogik. Neben der Lehre war sie auch als erfolgreiche Künstlerin in Düsseldorf und über die Grenzen der Stadt und des Landes hinaus aktiv.