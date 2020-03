Menschen in Düsseldorf : Ein Experte für Briefmarken und Münzen

Seit mehr als 40 Jahren betreibt Ulrich Felzmann in der Düsseldorfer Innenstadt sein spezialisiertes Auktionshaus.

Die Leidenschaft für Briefmarken wurde Ulrich Felzmann sozusagen in die Wiege gelegt, denn schon sein Urgroßvater sammelte etwa ab dem Jahr 1880 Briefmarken und organisierte 1899 die erste internationale Briefmarkenausstellung in Regensburg. Auch seine Großeltern waren begeisterte Briefmarkensammler, insbesondere die Großmutter weckte das Interesse ihres Enkels für die Philatelie, also die Briefmarkenkunde. „Ich habe zwar nach der Schule in Hamburg zunächst eine Banklehre absolviert, hatte aber anschließend schnell die Möglichkeit, mein Hobby zum Beruf zu machen“, erinnert sich Felzmann. Sein Onkel hatte nämlich in den 1960er Jahren in Düsseldorf ein Auktionshaus gegründet. Und so kam Felzmann als 20-jähriger Seiteneinsteiger, wie er selbst sagt, 1969 in die Landeshauptstadt und ließ sich zum Auktionator ausbilden.