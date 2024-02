Zwei Jahre Krieg in der Ukraine „Mein Ziel ist die deutsche Staatsbürgerschaft“

Mir kam direkt Deutschland in den Sinn, weil ich die Sprache schon auf dem Gymnasium in Kiew gelernt hatte. Außerdem war ich als Schülerin mal für einen Monat in Bayern. Deutsch konnte ich also noch ganz gut. Und weil Freunde meiner Eltern schon seit Längerem in Düsseldorf leben, bin ich mit Anastasia am 7. März losgefahren.