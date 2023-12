Eine Ukrainerin in Düsseldorf Vertraut und fremd zugleich

Info

Persönlich Hanna Melnykova wurde 1983 in Charkiw geboren. Sie studierte Architektur an der Nationalen Akademie für Kommunalwirtschaft in Charkiw und Kunstfotografie an der Königlichen Akademie der Künste in Den Haag. Melnykova ist bildende Künstlerin, Lehrerin sowie Präsidentin und Kuratorin der Organisation ukrainischer Fotografinnen. Sie hat Ausstellungen in den USA, der Schweiz, Deutschland und den Niederlanden kuratiert. Seit April 2022 lebt sie in Deutschland, derzeit in Eller.

