Ukraine-Hilfe in Düsseldorf​: 10.000 Hilfspakete für Czernowitz

Ukraine-Hilfe in Düsseldorf

Düsseldorf Die Caritas und die Stadt Düsseldorf planen eine große Hilfsaktion für die ukrainische Partnerstadt. Ab kommenden Mittwoch sollen rund 1000 Freiwillige beim Packen der Kisten helfen.

Rund um die Uhr soll gepackt werden: Am Mittwoch, 15. Juni, geht es um 16 Uhr los und am Montag, 20. Juni, soll die letzte Schicht beendet werden. 10.000 Kartons sollen von rund 1000 Helferinnen und Helfern mit haltbaren Lebensmitteln befüllt, verpackt und verladen werden. Eine Schicht dauert drei Stunden, geplant sind 40 Freiwillige pro Einheit. Interessierte können sich online anmelden.

Die Aktion wird von der Caritas und der Stadt Düsseldorf koordiniert und finanziert. Beide stellten jeweils 50.000 Euro zur Verfügung, die an Spenden zusammengekommen sind. Damit wurden vor allem Lebensmittel eingekauft, zudem müssen Kartons, Paletten und der Transport bezahlt werden. „Wir schätzen, dass am Schluss 280 Paletten zusammenkommen werden, die mit acht bis zehn Lkw nach Czernowitz transportiert werden“, so Caritas-Direktor Henric Peeters.