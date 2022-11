Unterkünfte in Düsseldorf Kriegsflüchtlinge sollen Hotels verlassen

Rund 7000 Ukrainerinnen und Ukrainer sind derzeit in der Landeshauptstadt gemeldet, etwas mehr als die Hälfte der Personen lebt in kommunalen Unterkünften, so Weiss. Ein Drittel davon ist in Wohnungen untergebracht, in denen sie mittel- bis langfristig bleiben können. Mehrere Hundert Geflüchtete wohnen jedoch weiterhin in Hotels. In den kommenden zwei Monaten sollen viele von ihnen in eine längerfristige Bleibe wechseln, kündigte Weiss an. So sei geplant, dass 300 Personen bis Ende des Jahres die Hotelzimmer verlassen und in Wohnungen ziehen, weitere 400 sollen bis Ende Januar folgen.