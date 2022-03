Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen : Düsseldorf arbeitet an einem Konzept für sichere Privat-Unterkünfte

Viele Menschen aus der Ukraine kommen am Hauptbahnhof an. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Vor allem Frauen und Minderjährige aus der Ukraine müssen bei spontanen Wohnungsangeboten aufpassen. Warum die Forderungen nach einer Koordinierung durch die Stadt lauter werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Janssen

Bei der Debatte um eine sichere Unterbringung von Frauen und Minderjährigen aus der Ukraine werden die Forderungen nach einer städtisch koordinierten Kontrolle von privaten Wohnungsanbietern lauter. „Es ist furchtbar, dass man dieses Thema in den Blick nehmen muss, aber wir müssen alles tun, damit diese Menschen nach der Flucht nicht gleich in das nächste Trauma stolpern“, sagt SPD-Ratsfrau Ursula Holtmann-Schnieder. Die Frage, wie und in welchem Umfang die Verwaltung Wohnungsanbieter auf Zuverlässigkeit prüfen könne, sei komplex, „aber wir müssen dringend nach Antworten suchen“.

Wie wichtig es ist, bei der Weitervermittlung von Frauen und Minderjährigen eine erhöhte Wachsamkeit an den Tag zu legen, weiß Hildegard Düsing-Krems, Vorsitzende des Vereins „Flüchtlinge sind in Düsseldorf willkommen“. Bereits 2014/15 hätten Männer die Aufnahme von Frauen in ihrer 40 Quadratmeter großen Wohnung angeboten. Verbunden mit dem Zusatz, sie sollten aber jünger sein oder aus einem bestimmten Kulturkreis stammen. Auch seltsam formulierte Anrufe von Paaren habe es gegeben – etwa nach dem Motto: „Sollte Ihnen ein Kind über die Füße laufen, das keine Eltern hat, können Sie es uns gerne vorbeibringen.“

Der Verein, dessen Ehrenamtler sich zurzeit bis zu 14 Stunden am Tag für die Menschen aus der Ukraine engagieren, hat eine klare Position: „Wir vermitteln in dieser Krise keine Wohnungen oder Wohngelegenheiten, weil wir die Verantwortung, Frauen oder Kinder einfach irgendwo unterzubringen, nicht übernehmen können.“ Düsing-Krems sieht hier vor allem vertrauenswürdige Plattformen und die Stadt in der Verantwortung. „Schließlich gibt es in den verschiedenen Ämtern Menschen, die dafür bezahlt werden“, sagt sie. Ihr Verein werde sich auch künftig auf Beratung und Unterstützung in allen anderen Lebensbereichen konzentrieren.

Wie die Überprüfung von Wohnungsanbietern in Düsseldorf aussehen soll und ob dazu beispielsweise auch eine Registrierung oder die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses gehören könnte, ist noch offen. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Regelung zur bedarfsorientierten Vermittlung von privaten Unterbringungsmöglichkeiten an Geflüchtete aus der Ukraine. Details können wir aber leider noch nicht benennen“, sagte eine Stadtsprecherin.

(jj)