Parallel zahlreiche weitere Proteste : So läuft die Demo für Solidarität mit der Ukraine in Düsseldorf

Mehr als tausend Menschen protestieren gegen Ukraine-Krieg in Düsseldorf

Düsseldorf In Düsseldorf finden an diesem Samstag gleich mehrere Demonstrationen statt. Die größte davon richtet sich gegen den Ukraine-Krieg. Es gibt aber auch Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen sowie Gegenproteste. Ein Überblick.

Gegen den Angriff auf die Ukraine hat am Samstag in Düsseldorf eine Demonstration unter dem Motto „Zusammen gegen die russische Aggression“ begonnen. Die Initiatoren hatten 1000 Personen angemeldet, man rechne aber mit erheblich mehr Teilnehmern, sagte ein Polizeisprecher am späteren Mittag. Das deckt sich mit Eindrücken unserer Redaktion vor Ort.

Für den Nachmittag war ein Friedensmarsch durch die Innenstadt geplant. Auch mehrere Politiker hatten ihr Kommen angekündigt. So waren unter den Teilnehmern der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU), die Chefin der NRW-Grünen Mona Neubaur, die Vorsitzende des Verteidigungsausschuss im Deutschen Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und der Grünen-Landtagsabgeordnete Stefan Engstfeld. Auch der stellvertretende NRW-Regierungschef Joachim Stamp (FDP) und die ukrainische Generalkonsulin Iryna Schum hatten sich angekündigt.

Auf Plakaten waren Aufschriften wie „Stop Putin“ oder „Refugees welcome!“ (Flüchtlinge willkommen!) zu lesen. Russland hatte seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine am 24. Februar begonnen. Seitdem sind weit mehr als eine Millionen Ukrainer auf der Flucht, es gibt Verletzte und Tote. Unser Liveblog zum Krieg gegen die Ukraine finden Sie hier.

Veranstalter in Düsseldorf sind zwei Organisationen, die sich auch für die Demokratiebewegung in Belarus einsetzen. So waren neben gelb-blauen Symbolen für die Ukraine auch Flaggen in Weiß-Rot-Weiß als Symbol der Demokratiebewegung in Belarus zu sehen. Diese lässt der dortige Machthaber Alexander Lukaschenko mit Gewalt niederschlagen.

Auf der Kundgebung vor der anschließenden Demonstration wurde dringend die Schließung des ukrainischen Luftraums gefordert. Das sei zwar schwierig, aber wäre möglich, hieß es. Zudem äußerten die Redner ihre Sorge darüber, dass die russischen Streitkräfte mittlerweile in Reichweite von sechs Atomkraftwerken seien. Würden diese explodieren, müsste ganz Europa und halb Russland evakuiert werden, hieß es.

Es gehe neben dem Protest um Aufklärung und Information, auch in Richtung Russland, schließlich seien Informationen in diesem Krieg eine Waffe. Vor Ort war auch die Plastik von Düsseldorfs Wagenbauer Jacques Tilly zum Ukraine-Krieg zu sehen.

Weitere Kundgebungen von AfD und Gegnern der Corona-Maßnahmen

Neben der Demonstration gegen den Ukraine-Krieg fanden am Samstag jedoch auch noch weitere Proteste statt, die Polizei sprach von insgesamt acht angemeldeten Veranstaltungen.

Auf der Landtagswiese versammelten sich Anhänger der AfD. Der Kreisverband Düsseldorf hatte einen Aktionstag mit dem Thema „Gesund ohne Zwang“ geplant. Erwartet wurden hier etwa 500 Personen, laut unseren Eindrücken von vor Ort wurde diese Zahl aber nicht ganz erreicht.

Als Reaktion auf die AfD-Veranstaltung hatte das linke Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ einen Gegenprotest auf der Bürgerwiese vor dem Landtag angemeldet. Hier wurden 69 Demonstranten gezählt.

Die Gegner der Corona-Maßnahmen wichen wegen der AfD-Kundgebung in den Düsseldorfer Rheinpark an der Cecilienallee in Golzheim aus. Der Zugweg sollte dann erstmals durch Derendorf, Pempelfort und Düsseltal verlaufen. Vor Ort waren mehrere hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Für leichte Kritik sorgte, dass die Polizei die Parkplätze in nächster Nähe für die eigenen Fahrzeuge nutzte. Deshalb seien viele potenzielle Teilnehmer noch auf Parkplatzsuche hieß es. Rufe wie „Wir sind das Volk“ wurden laut, außerdem wandte man sich gegen eine mögliche Impfpflicht gegen das Coronavirus.

Auf dem Johannes-Rau-Platz fand zudem eine Kundgebung zum Internationalen Frauentag mit rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. In Vorgriff auf den Jahrestag am 8. März wollten sie auf die Unterdrückung von Frauen aufmerksam machen. Diese betreffe vor allem auch kurdische Frauen, da diese nicht nur wegen ihres Geschlechts, sondern auch wegen ihrer ethnischen Herkunft diskriminiert würden. Angemeldet wurde die Demonstration vom „Bündnis Feministischer Kampftag Düsseldorf“. Dieser wurde nach eigener Aussage von Gewerkschaftlerinnen, Kurdinnen und Akteuren des Düsseldorfer Kulturlebens gegründet.