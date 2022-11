Denkmäler in Düsseldorf Uhrenturm wird in neue Hände übergeben

Der Uhrenturm war früher das Torwärterhaus der 1874 gegründeten Maschinenbaufabrik Haniel & Lueg. Als die (zumindest heute so genannte) Agentur für Arbeit Ende der 1980er-Jahre an dem Standort alles abreißen und neu bauen wollte, wurde der Uhrenturm schnell noch unter Denkmalschutz gestellt, verkam aber zusehends zum Taubenhaus – bis die Literaten kamen, die eine sechsstellige Summe zusammenkratzten, um den von der Stadt pachtfrei überlassenen Turm kernzusanieren und zum kleinsten Kulturinstitut der Stadt auszubauen. Fortan gab es immer dann skurrile Lesungen, absonderliche Ausstellungen und zwanglose Treffen in und vor dem Turm, wenn sonst nichts los war in Düsseldorf – nämlich montags. „Es kamen oft bis zu 99 Leute“, sagt Lehmann augenzwinkernd, „wir haben ja nur eine Toilette“. Fotos, Devotionalien und natürlich Literatur von Hermann Harry Schmitz wurden sukzessive angeschafft und das Denkmal so zu einer kleinen Gedenkstätte an den ebenso radikalen wie surrealen Lesestoff produzierenden Sohn eines Fabrikdirektors ausstaffiert.