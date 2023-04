Düsseldorf Grafenberg Alde Düsseldorfer eröffnen eine Geschäftsstelle im Uhrenturm

Die neuen Inhaber haben ihre neue Geschäftsstelle in Beschlag genommen. An den Wänden hängen Zeichnungen der Baase, einige Artefakte sind in Vitrinen zu sehen und in der „Laterne“, dem obersten Stockwerk, steht die Standarte des Vereins. Und doch wird Hermann Harry Schmitz nicht vollends verscheucht. Noch immer gehören diverse Ausstellungsstücke zur ehrenden Erinnerung an den Dandy und Satiriker. „Hermann Harry Schmitz ist für die Literatur in Düsseldorf eine wichtige Persönlichkeit. Ich finde es deshalb schade, dass die HHS und die Alden Düsseldorfer nicht verschmolzen sind“, meint Bürgermeister Josef Hinkel. „Aber es ist ein Glücksfall, dass die Alden Düsseldorfer im Sinne der HHS den Uhrenturm weiter betreiben wollen und gleichzeitig einen neuen Hotspot für ihre Vereinsaktivitäten erhalten.“