Überfall auf Uhrenhändler in Düsseldorf : Serbische Behörden sollen Millionen-Beute zurückschicken

Überfall auf Uhrenhändler in Düsseldorf

Düsseldorf Luxusuhren im Wert von drei Millionen Euro haben Täter im Dezember bei einem Überfall auf der Kö in Düsseldorf erbeutet. Die Räuber wurden in Serbien verhaftet. Jetzt soll die Beute zurückgeschickt werden.

Nach einem spektakulären Raubüberfall an der Düsseldorfer Königsallee und der Festnahme von Verdächtigen in Serbien sollen die dortigen Behörden die sichergestellte Beute nach Deutschland zurückschicken. Man habe ein internationales Rechtshilfeersuchen gestellt, sagte eine Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Die 41 Uhren und ein Armband hatten laut offiziellen Angaben einen Wert von 3,3 Millionen Euro.