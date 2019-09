Entscheidung der Düsseldorfer Politik : Uerige-Terrasse darf bleiben

(arl) Die Hausbrauerei Uerige kann weiterhin die gesamte Terrasse in Richtung Rathaus für den Freiluft-Ausschank nutzen – auch wenn auf der anderen Straßenseite der Investor Art-Invest das leerstehende Rathausnebengebäude umbaut.

Dies teilte die Verwaltung nach Informationen unserer Redaktion am Mittwochnachmittag dem Planungsausschuss mit. Die SPD und FDP hatten zuvor nachgefragt. Der Investor will Büros, eine Eventfläche und Einzelhandel in der Alten Kämmerei schaffen. Per Vertrag muss der neue Betreiber das Uerige dulden. Das Thema wurde Mittwoch im nichtöffentlichen Teil der Sitzung aufgerufen.