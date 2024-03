Euro 2024 Düsseldorf beeindruckt mit Vorbereitung zur Fußball-Europameisterschaft

Mit ihrer Bewerbung sei die NRW-Hauptstadt unter allen bundesdeutschen Bewerberstädten auf Position drei geführt worden. „Nach allen Evaluierungen hat Düsseldorf keine Position verloren. Das war nicht bei allen Städten so“, erläuterte Mex Schär. „Mich beeindruckt in Düsseldorf, wie alle Akteure in der Stadt an einem Strang ziehen. Man merkt in jedem Meeting, dass in Düsseldorf viel Erfahrung bei der Planung und Durchführung von Großereignissen vorhanden ist. In den kommenden drei Monaten bis zum Turnier werden jetzt noch die Feinjustierungen vorgenommen.“