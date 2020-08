Oberbürgermeister-Wahl in Düsseldorf : Überzeugter Verschwörungstheoretiker kandidiert für die AfD

Florian Josef Hoffmann wohnt in Oberkassel. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Info Florian Josef Hoffmann verleiht dem Düsseldorfer AfD-Kreisverband das Gesicht für die Wahl. Der 73-Jährige ist Stammgast bei den Corona-Rebellen-Demonstrationen – und glaubt an Verschwörungen hinter der Pandemie, dem Klimawandel und 5G. Eine Begegnung.

Von Arne Lieb

Wenn Florian Josef Hoffmann Oberbürgermeister wäre, würde er den Bau von Antennen für den neuen Mobilfunkstandard 5G stoppen. Um das zu begründen, muss er ausholen. Der geplante Impfstoff gegen das Coronavirus, so referiert er, sei in Wahrheit so angelegt, dass er die Gene verändert. Später solle uns noch ein Chip injiziert werden. „Über 5G lassen sich dann die Menschen in vielfältiger Weise manipulieren.“

Wenn man sich mit Hoffmann, dem Oberbürgermeister-Kandidaten der AfD, unterhält, landet man schnell bei solchen angeblichen Verschwörungen von globalem, teilweise wahnwitzigem Ausmaß. Der 73-Jährige ist überzeugter Anhänger von Erklärungsmustern, wie sie in einschlägigen Kreisen im Internet verbreitet werden. Sie laufen letztlich alle darauf hinaus, dass die Mächtigen der Welt unter einer Decke stecken. „Ich halte das nicht für eine Verschwörungstheorie“, sagt Hoffmann zu seinen 5G-Ausführungen. „Wenn man sich informiert, was alles passiert oder passieren kann, glaube ich mittlerweile an alle bösen Absichten.“

Hoffmann wird nicht Oberbürgermeister. Bei der Direktwahl am 13. September ist er faktisch chancenlos. Dennoch lohnt es sich, sich vor der Wahl mit den Positionen und dem Personal der Düsseldorfer AfD zu beschäftigen. Denn es ist das erste Mal, dass der chronisch zerstrittene Verband so öffentlich in Erscheinung tritt. Darüber hinaus wird die AfD am 13. September aller Voraussicht nach erstmals in Fraktionsstärke in den Rat einziehen.

Hoffmann gibt dem Verband das Gesicht für die Wahl. Er wirkt auf den ersten Blick so, wie sich die AfD gern selbst sieht: höflich, bürgerlich-konservativ gekleidet. Beim Treffen auf der Terrasse eines Cafés in seinem Stadtteil Oberkassel streckt er zur Begrüßung die Hand aus. Eine ungewohnte Geste in diesen Tagen.

Hoffmann hat laut eigenen Angaben als geschäftsführender Gesellschafter bei verschiedenen Firmen gearbeitet. Später hat er ein Buch mit der Außenseiterthese verfasst, dass Kartelle gut für die Wirtschaft seien. Seit einiger Zeit schreibt er Beiträge für diverse Internetportale.

Foto: dpa 18 Bilder Das sind die Düsseldorfer OB-Kandidaten 2020

Im Gespräch wird schnell klar, dass seine politischen Positionen nichts mit dem zu tun haben, was man in den Programmen der bürgerlichen Parteien findet. Den menschengemachten Klimawandel hält er für eine Erfindung der NASA, um die Atomenergie zu fördern. Und er fordert ein sofortiges Ende der Schutzmaßnahmen gegen Corona. Er hält sie für völlig unnötig.

Hoffmann ist Stammgast bei den Düsseldorfer Corona-Rebellen-Demonstrationen. Als Redner verstieg er sich kürzlich dort dazu, die Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie mit den „perfiden Fantasien der bürokratischen Unterstützer der Mordgesellen von Auschwitz“ zu vergleichen. Auf einem Plakat posiert er mit einem T-Shirt mit dem Aufdruck „Gib Gates keine Chance“. Der Slogan in Anspielung auf die Anti-Aids-Kampagne ist beliebt bei Corona-Demonstranten, er beruht auf dem Verschwörungsmythos, Microsoft-Gründer Bill Gates stecke hinter der Corona-Pandemie.

Über Düsseldorfer Stadtpolitik redet Hoffmann weniger. Er würde als OB viele Radwege streichen, um Autospuren zu gewinnen und die Wirtschaft dadurch „von der Doppelbelastung aus Corona und Verkehrswende“ zu entlasten. Und er würde den Süden der Stadt – wo die AfD ihre besten Ergebnisse einfährt – kulturell stärken.

Hoffmann hatte im Wahlkampf bislang kaum Auftritte. Wegen Corona gibt es wenige Anlässe, und ohnehin wird die AfD in Düsseldorf von den meisten Veranstaltern nicht eingeladen. Dazu kommt, dass die Kandidaten von CDU, SPD, Grünen und FDP sich nicht mit der AfD auf ein Podium setzen wollen. Die Partei hatte Hoffmann zunächst auch als Spitzenkandidat für den Rat aufgestellt. Nach einer Neuwahl wegen eines internen Machtkampfs steht er auf dem aussichtslosen Platz 13, freiwillig, wie er betont. Als Ende seiner politischen Ambitionen will er das nicht verstanden wissen.