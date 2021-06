Überraschung in Düsseldorf-Wersten : Enten-Nachwuchs auf dem Balkon

Düsseldorf Gleich eine neunfache Überraschung erlebte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Düsseldorf-Wersten eines Morgens auf ihrem Balkon. Eine Ente hatte dort neun Eier in einen Blumenkasten gelegt. Inzwischen sind die ersten Entlein geschlüpft.

Knapp vier Wochen ist es her, da trat Nadine Klein eines Morgens auf den Balkon ihrer Wohnung in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses in Wersten. Und was sie da sah, war eine ziemliche Überraschung. Eine Entenmama hatte einen ihrer Blumenkübel als Nest auserkoren und dort ihre Eier hineingelegt, gleich neun Stück.