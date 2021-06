Kinder in Düsseldorf : Wenn der Wille des Bürgers entscheidet

Schon lange nutzen Kinder die Antoniusstraße als Ort zum Spielen. Jetzt wird die Anliegerstraße zumindest temporär zu einer Spielstraße. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Erstaunlich schnell will die Bezirksvertretung 3 einen Wunsch von Anwohnern umsetzen. In einem Pilotprojekt soll die Antoniusstraße in Düsseldorf-Friedrichstadt soll zur Spielstraße werden. Wenn alles nach Plan läuft, wird die kleine Anliegerstraße schon bald gesperrt für den Verkehr.